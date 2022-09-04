Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и одержал десятую победу в сезоне

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Нидерландов.

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Нидерландов.

Как передает Report, соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Вторым финишировал британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим - монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс - младший показал пятый результат, однако из-за пятисекундного штрафа переместился на восьмую позицию по итогам гонки.

Для Ферстаппена данная победа стала четвертой подряд, ранее пилот выиграл гонки на этапах в Бельгии, Венгрии и во Франции. Всего на счету нидерландского пилота теперь десять побед в текущем сезоне, он является лидером по этому показателю. Ближайшим преследователем Ферстаппена является Леклер, на счету которого три победы. Также по одному разу побеждали Сайнс-младший и мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл").

Ферстаппен второй раз подряд стал победителем Гран-при Нидерландов. В прошлом сезоне соревнования "Формулы-1" прошли в Нидерландах впервые с 1985 года.