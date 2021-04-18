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Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи

Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи.
Индивидуальные
18 апреля 2021 г. 20:13
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи
Макс Ферстаппен

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заезд прошел на автодроме Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.

В первой гонке сезона лучшим стал Хэмилтон, вторым - Ферстаппен, третьим - Боттас. По итогам двух этапов лидирует в зачете пилотов британец, получивший дополнительный балл за лучший круг в прошедшей гонке. У Хэмилтона в активе 44 очка, у Ферстаппена - 43, на третьей строчке располагается Норрис (27).

Отметим, что следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.

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