Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Эмилия-Романьи.
В первой гонке сезона лучшим стал Хэмилтон, вторым - Ферстаппен, третьим - Боттас. По итогам двух этапов лидирует в зачете пилотов британец, получивший дополнительный балл за лучший круг в прошедшей гонке. У Хэмилтона в активе 44 очка, у Ферстаппена - 43, на третьей строчке располагается Норрис (27).
Отметим, что следующий этап пройдет с 30 апреля по 2 мая в Португалии.