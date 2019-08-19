Ферстаппен: в Формуле-1 есть три-четыре пилота, не уступающих Хэмилтону

"Я не сосредоточен только на Хэмилтоне. Есть и другие отличные гонщики, которые могли бы добиться таких же результатов, как Льюис".

Как сообщает Report, об этом пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сказал в интервью сайту Формулы 1.

По мнению 22-летнего голландского пилота, в настоящий момент в Формуле-1 есть три – четыре пилота, которые не уступают Хэмилтону: "Результаты зависят от машины", — цитирует Ферстаппена сайт F1i.com.

Напомним, что в текущем сезоне лишь Ферстаппену удалось прервать гегемонию "Мерседеса". Макс выиграл Гран-при Австрии и Германии, все остальные этапы Формулы-1 выигрывали гонщики "Мерседеса" Хэмилтон и Валттери Боттас.

Ферстаппен занимает третье место в зачёте пилотов, уступая Хэмилтону 69 очков.