Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Мексики "Формулы-1"

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье выиграл квалификацию 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Мексики.

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье выиграл квалификацию 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 17,775 секунды.

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Рассел (отставание - 0,304 секунды). Тройку лучших замкнул его соотечественник и партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,309).

В случае победы в гонке Ферстаппен одержит 14-ю победу в нынешнем сезоне и побьет рекорд "Формулы-1" по количеству первых мест в течение одного сезона. На данный момент у гонщика из Нидерландов 13 побед, столько же одерживали немцы Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель.

Отметим, что гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, начало в 00:00 (бакинское время).