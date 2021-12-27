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Ферстаппен признан лучшим пилотом сезона "Формулы-1"

Ферстаппен признан лучшим пилотом сезона "Формулы-1" Руководители команд "Формулы-1" признали Макса Ферстаппена лучшим пилотом сезона.
Индивидуальные
27 декабря 2021 г. 19:11
Ферстаппен признан лучшим пилотом сезона Формулы-1

Руководители команд "Формулы-1" признали Макса Ферстаппена лучшим пилотом сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Королевских гонок", нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен занял первое место в рейтинге лучших гонщиков сезона "Формулы-1" по версии руководителей команд.

Свои списки из десяти лучших гонщиков представили руководители всех десяти команд. Очки пилотам начислялись согласно действующей системе распределения баллов в гонках: за первое место в списке спортсмен получал 25 очков, за десятое - одно.

Ферстаппен набрал 213 баллов. Он обогнал на 21 очко британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Третье место в рейтинге занял представитель Великобритании Ландо Норрис, выступающий за "Макларен" (110 очков).

Чемпионом "Формулы-1" сезона-2021 стал Ферстаппен. На последнем круге заключительного этапа сезона Гран-при Абу-Даби он обогнал Хэмилтона и завоевал свой первый чемпионский титул.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Dünya çempionu ilin ən yaxşı pilotu seçilib

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