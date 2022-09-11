Ферстаппен победил в Гран-при Италии "Формулы-1"

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Италии - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, последние круги гонки проходили за машиной безопасности, из-за опасного положения сломавшейся на трассе машины Даниэля Риккьярдо (McLaren).

Второе место занял представитель Ferrari Шарль Леклер. Третьим финишировал Джордж Рассел, выступающий за Mercedes.

Дополнительное очко за самый быстрый круг гонки получил Серхио Перес из Red Bull.

Из 20 стартовавших машин до финиша добрались 16. Из-за технических проблем сошли Себастьян Феттель (Aston Martin, проехал 10 кругов), Фернандо Алонсо (Alpine, 31), Лэнс Стролл (Aston Martin, 40) и Даниэль Риккьярдо (McLaren, 47).

В Гран-при по состоянию здоровья не принимал участие пилот Williams Алекс Албон, его заменил Ник де Врис, занявший по итогам гонки девятое место.

Ферстаппен, выигравший пятый Гран-при подряд, продолжает лидировать в чемпионате (335). Леклер занимает второе место (219). Третье место занимает Перес (210).

В Кубке конструкторов лидирует Red Bull (545). На втором месте - Ferrari (406). Mercedes идет на третьей позиции (371).