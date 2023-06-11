"Феррари" выиграл "24 часа Ле-Мана", вернувшись в марафон спустя 50 лет

Экипаж итальянской команды "Феррари" в составе британца Джеймса Каладо и итальянцев Антонио Джовинации и Алессандро Пьера Гвиди стал победителем гоночного марафона "24 часа Ле-Мана" в главном классе "гиперкары".
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Марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году прошел в 91-й раз и отметил 100-летний юбилей - первая гонка состоялась в 1923 году. Марафон является одной из самых культовых и популярных гонок в мире.
Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. Самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" (13 побед) и "Феррари" (10). Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.