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    "Ferrari" представил автомобиль на новый сезон "Формулы-1"

    Автомобиль привезут на Гран-при Азербайджана

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Команда "Ferrari" провела презентацию нового болида, с которым будет выступать в грядущем сезоне "Формулы-1". 

    Как сообщает Report, серия автомобиля SF70H.

    Автомобиль "Scuderia Ferrari" представили немец Себастьян Феттель, финский гонщик Кими Райкконен, а также резервный пилот Антонио Джовинацци. 

    Отметим, что новый сезон будет стартовать 26 марта в австралийском городе Мельбурн. Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 23 по 25 июня.

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