"Ferrari" представил автомобиль на новый сезон "Формулы-1"

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Команда "Ferrari" провела презентацию нового болида, с которым будет выступать в грядущем сезоне "Формулы-1".

Как сообщает Report, серия автомобиля SF70H.

Автомобиль "Scuderia Ferrari" представили немец Себастьян Феттель, финский гонщик Кими Райкконен, а также резервный пилот Антонио Джовинацци.

Отметим, что новый сезон будет стартовать 26 марта в австралийском городе Мельбурн. Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 23 по 25 июня.