​"Феррари" покинет "Формулу-1" в случае снижения потолка бюджетов

Итальянская команда "Феррари" намерена прекратить участие в гонках чемпионата мира в классе машин "Формула-1", если потолок бюджетов установят на отметке в 130 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Guardian.

В 2019 году команды, Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" договорились об ограничении по бюджетам на 2021 год в размере 175 млн долларов США. Однако из-за пандемии коронавируса эта сумма может быть снижена до 145 млн долларов США. При этом на сезон 2022 года она составит уже 130 млн долларов США.

"Уровень в 145 млн долларов США уже является более требовательным запросом по сравнению с тем, что был установлен в июне прошлого года. Его нельзя выполнить без значительных потерь внутри персонала команды. Мы прекрасно понимаем, что "Формула-1" и весь мир сейчас переживают тяжелый период из-за пандемии коронавируса. Однако нельзя спешно реагировать, так как существует риск принятия решений в чрезвычайной ситуации без четкой оценки всех последствий", - сказал руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто.

Изначально в сезоне было запланировано 22 этапа, первый - в Австралии. Однако из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде были перенесены на неопределенный срок, по информации издания L'Equipe, французский этап, который на данный момент является ближайшим согласно календарю (26-28 июня), также будет перенесен. Гран-при Монако был окончательно отменен.