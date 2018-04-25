Фернандо Алонсо: В Баку мы постараемся набрать максимальное количество очков

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году гонка в Баку была для нас запоминающейся. Это был сумасшедший этап".

Как сообщает Report, пилот "Макларена" Фернандо Алонсо в интервью официальному сайту "Формулы 1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

По его словам, хотя трасса в Баку появилась в календаре "Формулы 1" не так давно, многие пилоты считают её одной из лучших:

"Это самая быстрая городская трасса чемпионата, а также самая длинная. Пилотам и болидам здесь непросто, но это тоже очень привлекательная часть Гран-при.

Мы знаем, в чём нам необходимо прибавить. И, несмотря на то что мы привносим какие-то новые элементы каждый уик-энд, я не ожидаю каких-то радикальных изменений скорости уже в Баку. Как бы то ни было, с каждым выездом на трассу мы всё лучше понимаем поведение машины. В Азербайджане мы постараемся набрать максимально возможное количество очков".

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формула 1" состоится 27 – 29 апреля.