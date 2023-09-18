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Фернандо Алонсо стал первым гонщиком, проехавшим в гонках более 100 тыс. км

Фернандо Алонсо стал первым гонщиком, проехавшим в гонках более 100 тыс. км Несмотря на неудачное выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура, минувший этап стал 42-летнего испанца историческим.
Индивидуальные
18 сентября 2023 г. 01:52
Фернандо Алонсо стал первым гонщиком, проехавшим в гонках более 100 тыс. км

Несмотря на неудачное выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура, минувший этап стал для 42-летнего испанца историческим.

Как передает Report, двукратный чемпион мира и пилот "Астон Мартин" стал первым в истории Формулы-1, кто проехал более 100 тысяч километров в гонках. Напомним, нынешний сезон является 20-м для Алонсо.

1. Фернандо Алонсо (Испания) – 100,2 тыс. км;

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 93,5 тыс. км;

3. Кими Райкконен (Финляндия) – 92,6 тыс. км;

4. Себастьян Феттель (Германия) – 82,9 тыс. км;

5. Михаэль Шумахер (Германия) – 81,2 тыс. км;

6. Дженсон Баттон (Великобритания) – 80,9 тыс. км;

7. Рубенс Барикелло (Бразилия) – 80,6 тыс. км;

8. Фелипе Масса (Бразилия) – 74,3 тыс. км;

9. Серхио Перес (Мексика) – 70,4 тыс. км;

10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 64,9 тыс. км.

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