​Фернандо Алонсо посетит Баку

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 8 марта в Баку приедет официальный посол предстоящего в Баку Европейского Гран-при "Формулы-1" Фернандо Алонсо.

Как сообщили Report в Операционном комитете Бакинского городского кольца (Baku City Circuit), в ходе двухдневного визита он ознакомится с ходом подготовительных работ на улицах, по которым будет пролегать маршрут Baku City Circuit.

Испанский пилот наглядно ознакомится с трудностями, которые на предстоящих летом соревнованиях придется преодолеть команде "McLaren", проехав по узким спускам с резкими поворотами вдоль крепости "Ичери шехер" со скоростью 340 км/ч.