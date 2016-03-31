​Фернандо Алонсо не допущен до Гран-при Бахрейна

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Врачи объявили, что пилот Формула-1 Фернандо Алонсо не сможет участвовать в Гран-при Бахрейна в конце этой недели по состоянию здоровья после страшной аварии двухнедельной давности, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Испанец был обследован врачами на Международном автодроме Бахрейна в четверг утром, провалив тест. Отмечается, что он прихрамывал, когда явился на автодром в назначенное время.

Сообщается также, что он провел порядка полутора часов в медицинском центре.

Напомним, что автомобиль 34-летнего Ф.Алонсо перевернулся на скорости около 320 км в час во время Гран-при Австралии. Он самостоятельно выбрался из болида, однако позднее пожаловался на боли в области ребер и коленей.