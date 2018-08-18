Фернандо Алонсо назвал причину ухода из "Формулы-1"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Испанский гонщик команды McLaren Фернандо Алонсо, объявивший о завершении карьеры в "Формуле-1" по окончании нынешнего сезона, объяснил, почему решился на такой поступок.

Как передает Report, двукратный чемпион мира заявил, что исход "королевских гонок" стал предсказуемым.

"Теперь же мы можем заранее сказать, что случится в этих гонках. Мы можем предугадать порядок на финише в топ-15 и допустить всего пару ошибок. Вот, насколько предсказуемыми стали гонки – и это тяжело", — сказал Алонсо.

Напомним, что испанский гонщик дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году. Он становился чемпионом мира в 2005 и 2006 годах.