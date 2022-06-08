О нас

Фернандо Алонсо может побить рекорд Шумахера в Баку

Фернандо Алонсо может побить рекорд Шумахера в Баку Гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который в настоящее время выступает за команду Alpine, может установить новый рекорд на Гран-при Азербайджана.
Индивидуальные
8 июня 2022 г. 10:45
Фернандо Алонсо может побить рекорд Шумахера в Баку

Гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который в настоящее время выступает за команду Alpine, может установить новый рекорд на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, Алонсо будет признан гонщиком с самой длительной карьерой, если выступит на бакинском этапе в эти выходные.

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в марте 2001 года. С участием на Гран-при Азербайджана продолжительность карьеры бывшего гонщика Renault, McLaren и Ferrari составит 21 год, 3 месяца и 8 дней. Нынешний рекорд принадлежит семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, который уже завершил свою карьеру.

С другой стороны, по количеству гонок 41-летний гонщик может превзойти стартовый рекорд Кими Райкконена - 349 заездов. В настоящее время на счету Алонсо 340 гонок. Если он продолжит в том же духе, то на Гран-при Сингапура в октябре он оставит позади своего бывшего партнера по команде Ferrari.

Фернандо Алонсо является двукратным (2005, 2006) чемпионом мира.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Fernando Alonso set to break Schumacher’s record in Baku
Версия на азербайджанском языке Fernando Alonso Bakıda Şumaxerə məxsus rekordu keçə bilər

Другие новости из категории

Пилот Формулы 1: Я рад поездке в Баку
Пилот "Формулы 1": Я рад поездке в Баку
7 июня 2022 г. 17:56
Известную шахматистку назначили директором Сумгайытского олимпийского спорткомплекса
Известную шахматистку назначили директором Сумгайытского олимпийского спорткомплекса
7 июня 2022 г. 14:46
Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов уступили своим соперникам
"Norway Chess": Мамедъяров и Раджабов уступили своим соперникам
6 июня 2022 г. 23:31
Cегодня Шахрияр Мамедъяров сыграет с Магнусом Карлсеном
Cегодня Шахрияр Мамедъяров сыграет с Магнусом Карлсеном
6 июня 2022 г. 09:53
Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros
Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros
5 июня 2022 г. 20:36
Большой шлем: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль
ФотоБольшой шлем: Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль
4 июня 2022 г. 18:47
Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе перенес операцию
Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе перенес операцию
4 июня 2022 г. 18:36
Азербайджанские гимнасты завоевали золотую и бронзовую медали на ЧЕ
ФотоАзербайджанские гимнасты завоевали золотую и бронзовую медали на ЧЕ
4 июня 2022 г. 15:10
Состоится фестиваль с участием азербайджанских и болгарских спортсменов
ФотоСостоится фестиваль с участием азербайджанских и болгарских спортсменов
4 июня 2022 г. 14:28
Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала
Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала
4 июня 2022 г. 09:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi