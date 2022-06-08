Фернандо Алонсо может побить рекорд Шумахера в Баку

Гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который в настоящее время выступает за команду Alpine, может установить новый рекорд на Гран-при Азербайджана.

Гонщик "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который в настоящее время выступает за команду Alpine, может установить новый рекорд на Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Report, Алонсо будет признан гонщиком с самой длительной карьерой, если выступит на бакинском этапе в эти выходные.

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в марте 2001 года. С участием на Гран-при Азербайджана продолжительность карьеры бывшего гонщика Renault, McLaren и Ferrari составит 21 год, 3 месяца и 8 дней. Нынешний рекорд принадлежит семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, который уже завершил свою карьеру.

С другой стороны, по количеству гонок 41-летний гонщик может превзойти стартовый рекорд Кими Райкконена - 349 заездов. В настоящее время на счету Алонсо 340 гонок. Если он продолжит в том же духе, то на Гран-при Сингапура в октябре он оставит позади своего бывшего партнера по команде Ferrari.

Фернандо Алонсо является двукратным (2005, 2006) чемпионом мира.