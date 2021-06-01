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Фернандо Алонсо: Мне всегда нравилось гоняться в Баку

Фернандо Алонсо: Мне всегда нравилось гоняться в Баку "Мне всегда нравилось гоняться в Баку. Хорошая трасса с множеством сложных поворотов и возможностями для обгонов. Мы провели два этапа подряд на трассах, где сложно обгонять, и я рад, что теперь нас ждёт гонка, где такие возможности есть".
Индивидуальные
1 июня 2021 г. 10:36
Фернандо Алонсо: Мне всегда нравилось гоняться в Баку
Фернандо Алонсо

"Мне всегда нравилось гоняться в Баку. Хорошая трасса с множеством сложных поворотов и возможностями для обгонов. Мы провели два этапа подряд на трассах, где сложно обгонять, и я рад, что теперь нас ждёт гонка, где такие возможности есть".

Как сообщает Report, об этом заявил пилот команды Alpine, выступающей в чемпионате мира по "Формуле-1" Фернандо Алонсо, говоря о Гран-при Азербайджана.

"В двух предыдущих гонках в Баку я квалифицировался за пределами десятки, но оба раза заработал очки. Это показывает, что произойти может всё, что угодно, так что обычно уик-энд очень непредсказуемый.

На некоторых участках трассы важна максимальная скорость, тогда как на втором секторе в приоритете прижимная сила и механическое сцепление. Уик-энд сложный и для гонщика, и для машины – в Баку очень важно найти оптимальный баланс", - сказал пилот.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 4-6 июня.

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Версия на азербайджанском языке Fernando Alonso Azərbaycan Qran-prisini təriflədi

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