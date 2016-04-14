Фернандо Алонсо допустили к Гран-при Китая

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос об официальном после Европейского Гран-при по "Формуле-1" Фернандо Алонсо.

Как сообщает Report, решением медицинской комиссии пилот команды "Макларен" допущен к Гран-при.

Испанский пилот прошел медобследование перед предстоящим в Шанхае Гран-при. Медики допустили его к гонке с условием прохождения медицинского обследования после первой самостоятельной практики.

До этого известный спортсмен присутствовал на организованном для пилотов ужине. Гран-при Китая запланировано на 15-17 апреля.

Отметим, что 20 марта во время Гран-при Австралии Фернандо Алонсо попал в аварию. По этой причине испанского пилота не допустили к прошедшему 13 апреля Гран-при Бахрейна.