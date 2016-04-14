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    Фернандо Алонсо допустили к Гран-при Китая

    Посол Европейского Гран-при присутствовал на организованном для пилотов ужине

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Внесена ясность в вопрос об официальном после Европейского Гран-при по "Формуле-1" Фернандо Алонсо.

    Как сообщает Report, решением медицинской комиссии пилот команды "Макларен" допущен к Гран-при.

    Испанский пилот прошел медобследование перед предстоящим в Шанхае Гран-при. Медики допустили его к гонке с условием прохождения медицинского обследования после первой самостоятельной практики.

    До этого известный спортсмен присутствовал на организованном для пилотов ужине. Гран-при Китая запланировано на 15-17 апреля.

    Отметим, что 20 марта во время Гран-при Австралии Фернандо Алонсо попал в аварию. По этой причине испанского пилота не допустили к прошедшему 13 апреля Гран-при Бахрейна.  

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