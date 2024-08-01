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Фергус Олд: Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса на Олимпиаде в Париже

Фергус Олд: Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса на Олимпиаде в Париже Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией по случаю победы азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева на Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
1 августа 2024 г. 23:39
Фергус Олд: Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса на Олимпиаде в Париже

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией по случаю победы азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Дзюдоист Зелим Коцоев добавил вторую золотую медаль в копилку Азербайджана своим великолепным выступлением. Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса в Париже".

Отметим, что азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) стал олимпийским чемпионом, одолев в финале грузина Илью Суламанидзе.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri: Azərbaycan cüdoçuları Parisdə xarüqələr yaradır

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