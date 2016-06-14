​Фелипе Масса: В Баку может быть больше обгонов, чем на других городских трассах

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Пилот «Уильямса» Фелипе Масса рассчитывает на то, что трасса Гран-при Европы будет отличаться от других городских трасс.

Как передает Report, приводит слова Массы пресс-релиз команды.

«Я впервые буду в Азербайджане и не знаю, чего ждать от страны. Я с нетерпением жду открытия хорошей страны, приятных людей и гоночной трассы в центре города. Я пока не знаю, будет она больше похожа на Монако или чем-то средним между Монако и Сингапуром. Подождём и увидим. Я слышал, что прямые там длиннее, там может быть больше обгонов в сравнении с другими городскими трассами. Надеюсь, мы уедем оттуда с хорошим результатом», — сказал он.