Федор Емельяненко анонсировал боксерский поединок с Майком Тайсоном

Бывший российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что может провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира по боксу американцем Майком Тайсоном.
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"Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет прямо 12 раундов, регламент нашего боя еще будет обсуждаться. Согласие с двух сторон уже есть, но должно быть финансирование", - рассказал Федор Емельяненко в одном из местных подкастов.
По словам Емельяненко, по поводу проведения поединка уже прошла серия переговоров. По предварительным данным, бой может состояться в Саудовской Аравии, сроки его проведения неизвестны. Российский боец отметил, что главным вопросом является поиск финансирования и партнеров, которые помогут организовать поединок.
Майк Тайсон завершил профессиональную боксерскую карьеру в 2005 году. Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры в MMA в феврале 2023 года, но не исключил, что в будущем может провести еще несколько выставочных поединков.