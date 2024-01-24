Федор Емельяненко анонсировал боксерский поединок с Майком Тайсоном

Бывший российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что может провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира по боксу американцем Майком Тайсоном.

Бывший российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что может провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира по боксу американцем Майком Тайсоном.

Об этом Report передает со ссылкой на "Коммерсант".

"Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет прямо 12 раундов, регламент нашего боя еще будет обсуждаться. Согласие с двух сторон уже есть, но должно быть финансирование", - рассказал Федор Емельяненко в одном из местных подкастов.

По словам Емельяненко, по поводу проведения поединка уже прошла серия переговоров. По предварительным данным, бой может состояться в Саудовской Аравии, сроки его проведения неизвестны. Российский боец отметил, что главным вопросом является поиск финансирования и партнеров, которые помогут организовать поединок.

Майк Тайсон завершил профессиональную боксерскую карьеру в 2005 году. Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры в MMA в феврале 2023 года, но не исключил, что в будущем может провести еще несколько выставочных поединков.