Федор Емельяненко победил американца Соннена в 1/2 финала Гран-при Bellator - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, поединок прошел в Нью-Йорке и был главным событием вечера. Россиянин победил техническим нокаутом за несколько секунд до завершения первого раунда и вышел в финал, где встретится с американцем Райаном Бейдером.

Данный бой стал пятым для 42-летнего россиянина после возобновления карьеры в 2015 году. За почти 17 лет в смешанных единоборствах он провел 44 боя, победив в 38 из них (29 - досрочно), проиграв в пяти, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Емельяненко одержал вторую победу подряд. 28 апреля россиянин за 48 секунд нокаутировал Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.