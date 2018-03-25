 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Федерер сенсационно уступил в первом матче в Майями и лишился звания первой ракетки мира

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Проигрыш во втором круге турнира теннисистов-профессионалов в американском Майами лишил швейцарского теннисиста Роджера Федерерра шансов оставаться первой ракеткой планеты. Как сообщает Report, швейцарец сенсационно проиграл во втором круге турнира серии "Мастерс-1000" 21-летнему австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 1:4.

    Федерер чисто выиграл 39 мячей и допустил 31 ошибку, показатели его соперника – 25 и 27 соответственно. Отметим, что швейцарец был действующим чемпионом турнира.

    В рейтинге лучших теннисистов мира место 36-летнего Федерера теперь займет его давний соперник и конкурент Рафаель Надаль.  Финал турнира пройдет 1 апреля. Призовой фонд составит 7 972 535 долларов.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi