Федерер сенсационно уступил в первом матче в Майями и лишился звания первой ракетки мира

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Проигрыш во втором круге турнира теннисистов-профессионалов в американском Майами лишил швейцарского теннисиста Роджера Федерерра шансов оставаться первой ракеткой планеты. Как сообщает Report, швейцарец сенсационно проиграл во втором круге турнира серии "Мастерс-1000" 21-летнему австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 1:4.

Федерер чисто выиграл 39 мячей и допустил 31 ошибку, показатели его соперника – 25 и 27 соответственно. Отметим, что швейцарец был действующим чемпионом турнира.

В рейтинге лучших теннисистов мира место 36-летнего Федерера теперь займет его давний соперник и конкурент Рафаель Надаль. Финал турнира пройдет 1 апреля. Призовой фонд составит 7 972 535 долларов.