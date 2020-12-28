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Федерер пропустит Australian Open

Федерер пропустит Australian Open Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2021 года.
Индивидуальные
28 декабря 2020 г. 05:50
Федерер пропустит Australian Open
Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил менеджер спортсмена Тони Годсик, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

Федерер получил травму на Australian Open 2020 года, после чего перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона.

"Роджер решил не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе - это вернуться в соревновательный теннис после Открытого чемпионата Австралии", - сообщил Годсик.

"На этой неделе мы обсудим участие в турнирах, которые пройдут в конце февраля, а затем составим расписание на оставшуюся часть года", - добавил он.

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