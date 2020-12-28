Федерер пропустит Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) 2021 года.
Федерер получил травму на Australian Open 2020 года, после чего перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона.
"Роджер решил не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе - это вернуться в соревновательный теннис после Открытого чемпионата Австралии", - сообщил Годсик.
"На этой неделе мы обсудим участие в турнирах, которые пройдут в конце февраля, а затем составим расписание на оставшуюся часть года", - добавил он.