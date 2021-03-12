Федерер проиграл грузинскому теннисисту на турнире в Дохе

Швейцарец Роджер Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.

Швейцарец Роджер Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:5 в пользу грузинского теннисиста.

39-летний Федерер, который был посеян на турнире под вторым номером, впервые принимал участие в соревнованиях, пропустив 13 месяцев из-за травмы. В своей первой встрече на турнире он победил британца Дэниела Эванса.

Федерер занимает шестое место в рейтинге ATP и имеет в активе 103 титула под эгидой организации (рекордный результат). Он выиграл 20 турниров серии Большого шлема и делит по этому показателю первое место с испанцем Рафаэлем Надалем. Это его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии - 2020, все время после которого он потратил на лечение травмы колена и восстановление.

Басилашвили располагается на 42-м месте мирового рейтинга, выиграв три титула АТР.