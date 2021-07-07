О нас
Report Georgia
Аудио новости

Федерер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона

Федерер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче Уимблдона.
Индивидуальные
7 июля 2021 г. 22:59
Федерер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона
Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0 в пользу 24-летнего поляка, посеянного на турнире под 14-м номером.

В полуфинале он сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (9-й номер мирового рейтинга) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19). В другой полуфинальной встрече первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (12).

Отметим, что швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель), делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед), а также является рекордсменом по победам на Уимблдоне (8). Он впервые проиграл сет в матче Уимблдона со счетом 0:6.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
SOCAR прокомментировала пожар в Каспийском море
4 июля 2021 г. 22:43
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
Граждане Азербайджана смогут летать в Грузию без ПЦР-теста
3 июля 2021 г. 12:29
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
Минэкологии прокомментировало взрыв в Каспийском море
4 июля 2021 г. 23:33
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 42 градусов
4 июля 2021 г. 12:10
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
ФотоМЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии
5 июля 2021 г. 10:23
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
В Баку без вести пропал молодой человек - ФОТО
4 июля 2021 г. 09:57
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
Глава TƏBIB о перспективах окончания пандемии COVID-19
2 июля 2021 г. 14:29
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
График движения электричек Баку-Сумгайыт на завтра
2 июля 2021 г. 14:49
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 4 дня будут нерабочими
1 июля 2021 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi