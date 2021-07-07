Федерер не сумел выйти в полуфинал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче Уимблдона.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинальном матче Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:0 в пользу 24-летнего поляка, посеянного на турнире под 14-м номером.

В полуфинале он сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини (9-й номер мирового рейтинга) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (19). В другой полуфинальной встрече первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (12).

Отметим, что швейцарец завоевал 103 титула под эгидой организации (рекордный показатель), делит первое место с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20 побед), а также является рекордсменом по победам на Уимблдоне (8). Он впервые проиграл сет в матче Уимблдона со счетом 0:6.