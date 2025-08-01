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Федерация зимних видов спорта прокомментировала отказ на включение российской спортсменки в сборную Азербайджана

Федерация зимних видов спорта прокомментировала отказ на включение российской спортсменки в сборную Азербайджана Федерация зимних видов спорта Азербайджана прокомментировала отказ на переход российской спортсменки Вероники Жилиной в состав сборной Азербайджана.
Индивидуальные
1 августа 2025 г. 16:58
Федерация зимних видов спорта прокомментировала отказ на включение российской спортсменки в сборную Азербайджана

Федерация зимних видов спорта Азербайджана прокомментировала отказ на переход российской спортсменки Вероники Жилиной в состав сборной Азербайджана.

В ответ на запрос Report в Федерации выразили сожаление по поводу решения Международного союза конькобежцев (ISU -International Skating Union).

"Мы хотели бы особо подчеркнуть, что Вероника Жилина в своей заявке также довела до сведения другой стороны свою заинтересованность в представлении нашей страны на международных соревнованиях. Федерация зимних видов спорта в рамках продолжения процесса планирует повторно обратиться в Международный союз конькобежцев с просьбой о том, чтобы Вероника Жилина представляла Азербайджан в следующем сезоне", - заявили в организации.

Отметим, что, согласно решению Совета ISU, переход фигуристки в сборную Азербайджана не состоялся. Веронике Жилиной 17 лет. В мае она написала на своей странице в соцсети, что получила азербайджанский паспорт.

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