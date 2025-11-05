Федерация тяжелой атлетики обратилась в международную организацию в связи с провокацией армянского спортсмена

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана официально обратилась в Европейскую федерацию тяжелой атлетики в связи с провокацией представителя Армении Нарека Мкртчяна на чемпионате Европы в Дурресе (Албания).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент федерации Фирдовси Умудов.

Он рассказал о неэтичном поведении спортсмена: "Мы поручили нашим спортсменам не поддаваться на подобные провокации, и отреагировали более хладнокровно на действия представителя Армении. Руководство Федерации тяжелой атлетики Армении принесло нам извинения. Однако мы выразили свои претензии Организационному комитету соревнования и Европейской федерации тяжелой атлетики. Если речь идет о символе государства, мы не можем идти на уступки. Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде также выразил свою позицию по этому вопросу. От имени федерации было направлено официальное обращение в международную организацию. Надеемся, что этот вопрос будет рассмотрен справедливо".

Умудов также коснулся выступления тяжелоатлетов на соревнованиях: "Мы добились очень впечатляющего успеха. Были и ошибки. Тренерский состав устранит имеющиеся недостатки. Поздравляю спортсменов и тренеров с завоеванными медалями".

Отметим, что представитель Армении продемонстрировал неэтичное поведение на пьедестале почета во время исполнения государственного гимна в честь азербайджанского спортсмена Равина Алмамедова.