Федерация тяжелой атлетики намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Федерация тяжелой атлетики Азербайджана намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщили Report в Федерации, причиной стало решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о лишении азербайджанских спортсменов лицензии для участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро.

В связи с этим Федерация хочет обратиться в международные юридические компании.

Отметим, что ранее IWF аннулировала лицензию азербайджанских тяжелоатлетов из-за положительных допинговых тестов.