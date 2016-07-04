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    Федерация тяжелой атлетики намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд

    В связи с этим Федерация хочет обратиться в международные юридические компании

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Федерация тяжелой атлетики Азербайджана намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Как сообщили Report в Федерации, причиной стало решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о лишении азербайджанских спортсменов лицензии для участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

    В связи с этим Федерация хочет обратиться в международные юридические компании.

    Отметим, что ранее IWF аннулировала лицензию азербайджанских тяжелоатлетов из-за положительных допинговых тестов. 

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