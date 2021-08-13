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Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет полностью реорганизована

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет полностью реорганизована Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) будет полностью реорганизована.
Индивидуальные
13 августа 2021 г. 16:16
Федерация тяжелой атлетики Азербайджана будет полностью реорганизована

Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) будет полностью реорганизована.

Как сообщили Report в ФТАА, соответствующий приказ подписал президент Федерации Джахангир Аскеров.

В соответствии с приказом, от занимаемых должностей также отстранены главный тренер Асиф Мамедов и генеральный секретарь Ризван Расулов.

Решение о реорганизации принято в связи с недобросовестным исполнением должностными лицами Федерации своих служебных обязанностей. Несмотря на многочисленные поручения руководства по улучшению ситуации, сотрудники продолжали проявлять халатность к своей работе.

Безответственное отношение работников Федерации, а также игнорирование нашими спортсменами антидопинговых правил привели к значительным штрафным санкциям со стороны Международной федерации тяжелой атлетики.

Только за последний период Международной и Европейской федерациями тяжелой атлетики было зафиксировано шесть случаев применения допинга азербайджанскими тяжелоатлетами.

"Предпринятые шаги и действия не привели к положительному результату и не исправили ситуацию. В этой связи мною принято решение о полной реорганизации Федерации тяжелой атлетики Азербайджана. Надеюсь, что эти перемены помогут нам в будущем добиться лучших спортивных результатов", - сообщил Джахангир Аскеров.

По его словам, до конца сентября будут назначены главный тренер и генеральный секретарь Федерации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası yenidən təşkil olunacaq

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