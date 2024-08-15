Федерация тхэквондо: Восстановление травмированного на Олимпиаде Гашима Магомедова займет 21 день

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, получивший травму на Олимпиаде в Париже, сможет полностью восстановиться в течение 21 дня.

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов, получивший травму на Олимпиаде в Париже, сможет полностью восстановиться в течение 21 дня.

Как сообщил Report вице-президент Федерации тхэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев, после травмы в финальном поединке Магомедову оказали необходимую неотложную медицинскую помощь.

"На следующий день врач провел необходимые процедуры. Магомедов получил травму в области ниже колена. МРТ, проведенная в Баку, выявила разрывы в мышце. Однако врачи уверяют, что поскольку поврежденная мышца не является рабочей, восстановление займет около 21 дня", — сообщил Пашаев.

Пашаев сообщил, что серебряный призер летних Олимпийских игр Гашим Магомедов примет участие в финале Гран-при, который пройдет в Китае в конце года.

"Гашим показал свое мастерство на Олимпиаде. Он проявил настойчивость и завоевал медаль. Если бы он не получил травму в финале, это был бы один из самых интересных поединков Олимпиады", - добавил Пашаев.