ФТА отреагировала на очередную провокацию армян на международном турнире

На турнире по теннису Australian Open была совершена очередная провокация против Азербайджана.

На турнире по теннису Australian Open была совершена очередная провокация против Азербайджана.

Как сообщает Report, на соревновании рядом с флагом Армении был развернут т.н "флаг" сепаратистского режима в Карабахе.

Провокация была совершена группой армян по инициативе Карена Хачанова, теннисиста армянского происхождения, представляющего на турнире Россию, во время его встречи с японцем Есехито Нисиокой.

Кроме того, после игры Хачанов написал на объективе камеры слова поддержки сепаратистскому режиму на суверенных территориях Азербайджана. Федерация тенниса Азербайджана направила в связи с этим письмо в Федерацию тенниса России.

Исполнительный директор Федерации Сабира Абдуллаева заявила Report, что они серьезно относятся к случившемуся: "В Международную федерацию тенниса и Федерацию тенниса России было направлено письмо протеста в связи с недопустимыми действиями спортсмена. Мы надеемся, что подобные выходки Хачанова будут пресечены и провокаций на последующих соревнованиях не возникнет. Международная федерация и организаторы должны принять меры для предотвращения подобных ситуаций на престижных турнирах в будущем. Поступок Хачанова вредит репутации тенниса. Мы потребовали наложения штрафов, санкций и отстранения этого спортсмена от участия в турнире. Он должен понести должное наказание за провокацию против Азербайджана".