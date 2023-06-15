О нас

Федерация стрельбы Азербайджана: Армения подала заявку на участие в чемпионате мира в Баку

Федерация стрельбы Азербайджана: Армения подала заявку на участие в чемпионате мира в Баку "Хотя до начала чемпионата мира осталось около 2 месяцев, 32 страны уже обратились к нам. Одна из них - Армения".
Индивидуальные
15 июня 2023 г. 17:52
Федерация стрельбы Азербайджана: Армения подала заявку на участие в чемпионате мира в Баку

"Хотя до начала чемпионата мира осталось около 2 месяцев, 32 страны уже обратились к нам. Одна из них - Армения".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Федерации стрельбы Азербайджана.

Было отмечено, что всем командам, которые подготовили и прислали форму для участия, был дан одинаковый ответ: "В этом году в Баку состоялся Кубок мира, в котором приняли участие более 60 стран. Это соревнование прошло с большим успехом и обеспечением безопасности каждого на самом высоком уровне. Проведение в Баку чемпионата мира, на котором будут бороться более 100 стран, обусловлено доверием, оказанным Азербайджану".

Отметим, что чемпионат мира по стрельбе пройдет с 14 августа по 3 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası: "Ermənistan Bakıdakı dünya çempionatı üçün müraciət edib"

Другие новости из категории

Испания лишила российских борцов участия в чемпионате Европы
Испания лишила российских борцов участия в чемпионате Европы
15 июня 2023 г. 06:03
Сборная Азербайджана стала второй в Европе по греко-римской борьбе
Сборная Азербайджана стала второй в Европе по греко-римской борьбе
14 июня 2023 г. 22:38
Олимпийский чемпион умер в возрасте 66 лет
Олимпийский чемпион умер в возрасте 66 лет
14 июня 2023 г. 22:20
Фарид Гаибов встретился с президентом Олимпийского совета Малайзии
ФотоФарид Гаибов встретился с президентом Олимпийского совета Малайзии
14 июня 2023 г. 21:18
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
14 июня 2023 г. 20:30
На III Европейских играх Азербайджан представят 86 спортсменов
На III Европейских играх Азербайджан представят 86 спортсменов
14 июня 2023 г. 15:44
Четыре азербайджанских борца стали бронзовыми призерами ЧЕ
Четыре азербайджанских борца стали бронзовыми призерами ЧЕ
13 июня 2023 г. 22:03
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в финал, победив армянина
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец вышел в финал, победив армянина
13 июня 2023 г. 20:09
Азербайджанские гимнастки завоевали 30 медалей на международном турнире
Азербайджанские гимнастки завоевали 30 медалей на международном турнире
13 июня 2023 г. 15:52
Национальный олимпийский комитет подписал меморандум о партнерстве с тремя компаниями
ФотоНациональный олимпийский комитет подписал меморандум о партнерстве с тремя компаниями
12 июня 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi