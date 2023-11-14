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Федерация самбо Азербайджана опровергла заявление армянского замминистра

Федерация самбо Азербайджана опровергла заявление армянского замминистра Федерация самбо Азербайджана назвала причину отказа от участия в чемпионате Европы, который проходил в Ереване.
Индивидуальные
14 ноября 2023 г. 17:57
Федерация самбо Азербайджана опровергла заявление армянского замминистра

Федерация самбо Азербайджана назвала причину отказа от участия в чемпионате Европы, который проходил в Ереване.

Как сообщает Report, в заявлении федерации говорится, что причина неучастия сборных Азербайджана и Турции на чемпионате мира по самбо, который проходил 10-12 ноября в Ереване, была неверно освещена в армянских СМИ.

"Заявление замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна местной прессе полно лжи и клеветы. Хотим отметить, что Федерация самбо Азербайджана не была дисквалифицирована Международной федерацией самбо (FIAS). Ярким примером тому является направленное нами 18 октября официальное письмо в FIAS. В письме указывается, что в апреле в Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике был сожжен государственный флаг Азербайджана. По этой причине мы отказались от участия в соревнованиях, поскольку данное действие противоречит ценностям спорта и ставит под сомнение обеспечение безопасности наших спортсменов", - говорится в заявлении.

В федерации отметили, что сборная Азербайджана приняла участие в юношеском и молодежном чемпионате мира, который прошел 6-8 октября в Бишкеке: "Это еще один факт, свидетельствующий о том, что наши спортсмены не были дисквалифицированы. Мы призываем армянские СМИ не распространять ложную информацию".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sambo Federasiyası: "Erməni nazir müavininin açıqlaması yalan və böhtanla doludur"

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