Федерация оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира по ски-альпинизму, проходившем в "Шахдаге".

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира по ски-альпинизму, проходившем в "Шахдаге".

В своем комментарии Report она объяснила отсутствие успешных результатов неопытностью спортсменов.

"Мы занимаемся этим видом спорта всего два года, и наши спортсмены – новички. Сборная состоит из этнических азербайджанцев, каждый из которых начинал с нуля. Участие в соревнованиях с соперниками, имеющими 20–25-летний опыт, уже само по себе достижение. Например, Сеид Садреддинов показал лучший результат по времени в вертикальной гонке. Для развития любого вида спорта требуется время", - сказала она.

Она добавила, что высоких результатов от команды не ожидали и сообщила о продолжении отбора новых спортсменов. "Ежегодно в сентябре мы проводим отборы. Сейчас у нас две команды – А и В. Команда В состоит из новичков, отобранных в этом году. Мы продолжаем поиск новых спортсменов", - подчеркнула Бадалова.

Кубок мира по ски-альпинизму проходил в Туристическом центре "Шахдаг" с 10 по 13 января. Азербайджан на соревнованиях представляли Назрин Гарибова и Сеид Садреддинов.