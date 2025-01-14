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Федерация оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира

Федерация оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира по ски-альпинизму, проходившем в "Шахдаге".
Индивидуальные
14 января 2025 г. 14:17
Федерация оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира

Генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова оценила выступление азербайджанских спортсменов на Кубке мира по ски-альпинизму, проходившем в "Шахдаге".

В своем комментарии Report она объяснила отсутствие успешных результатов неопытностью спортсменов.

"Мы занимаемся этим видом спорта всего два года, и наши спортсмены – новички. Сборная состоит из этнических азербайджанцев, каждый из которых начинал с нуля. Участие в соревнованиях с соперниками, имеющими 20–25-летний опыт, уже само по себе достижение. Например, Сеид Садреддинов показал лучший результат по времени в вертикальной гонке. Для развития любого вида спорта требуется время", - сказала она.

Она добавила, что высоких результатов от команды не ожидали и сообщила о продолжении отбора новых спортсменов. "Ежегодно в сентябре мы проводим отборы. Сейчас у нас две команды – А и В. Команда В состоит из новичков, отобранных в этом году. Мы продолжаем поиск новых спортсменов", - подчеркнула Бадалова.

Кубок мира по ски-альпинизму проходил в Туристическом центре "Шахдаг" с 10 по 13 января. Азербайджан на соревнованиях представляли Назрин Гарибова и Сеид Садреддинов.

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Версия на азербайджанском языке Federasiya rəsmisi Azərbaycan idmançılarının Dünya Kubokundakı çıxışını dəyərləndirib

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