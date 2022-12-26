Федерация карате отчиталась об итогах года

Национальная федерация карате Азербайджана отчиталась об итогах 2022 года.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации, из завоеванных в течение года 159 медалей 63 - золотые, 37 - серебряные, 59 - бронзовые.
Спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на официальных соревнованиях серии Karate1 Всемирной федерации карате (WKF) в молодежной лиге, одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали на турнире серии А, четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей в Премьер-лиге, 18 золотых, 7 серебряных, 15 бронзовых медалей на различных престижных международных соревнованиях.
Каратисты также завоевали три золотые и две бронзовые медали на юниорском и молодежном чемпионатах Европы, две золотые и две бронзовые медали на чемпионатах мира в этих возрастных группах. На чемпионате Европы среди взрослых была завоевана одна серебряная и две бронзовые медали, две золотые и одна серебряная медаль завоеваны на континентальном чемпионате по пара-карате и одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали - на V Играх исламской солидарности.
Кроме того, члены национальной сборной завоевали 17 первых, 11 вторых и 18 третьих мест на чемпионате Европы Всемирной федерации шотокана (WSF), и 13 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате мира.
Турнир серии Премьер-лиги Karate1, впервые проведенный в Баку в сентябре, был оценен WKF как турнир самого высокого уровня года. Находящийся с визитом в Баку президент WKF Антонио Эспинос побывал на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и отметил высокий уровень развития азербайджанского карате.