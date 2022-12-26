Федерация карате отчиталась об итогах года

Национальная федерация карате Азербайджана отчиталась об итогах 2022 года.

Национальная федерация карате Азербайджана отчиталась об итогах 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации, из завоеванных в течение года 159 медалей 63 - золотые, 37 - серебряные, 59 - бронзовые.

Спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на официальных соревнованиях серии Karate1 Всемирной федерации карате (WKF) в молодежной лиге, одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали на турнире серии А, четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей в Премьер-лиге, 18 золотых, 7 серебряных, 15 бронзовых медалей на различных престижных международных соревнованиях.

Каратисты также завоевали три золотые и две бронзовые медали на юниорском и молодежном чемпионатах Европы, две золотые и две бронзовые медали на чемпионатах мира в этих возрастных группах. На чемпионате Европы среди взрослых была завоевана одна серебряная и две бронзовые медали, две золотые и одна серебряная медаль завоеваны на континентальном чемпионате по пара-карате и одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали - на V Играх исламской солидарности.

Кроме того, члены национальной сборной завоевали 17 первых, 11 вторых и 18 третьих мест на чемпионате Европы Всемирной федерации шотокана (WSF), и 13 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате мира.

Турнир серии Премьер-лиги Karate1, впервые проведенный в Баку в сентябре, был оценен WKF как турнир самого высокого уровня года. Находящийся с визитом в Баку президент WKF Антонио Эспинос побывал на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и отметил высокий уровень развития азербайджанского карате.