Федерация гимнастики Азербайджана отмечает 20-летие реструктуризации

09:20

Федерация гимнастики Азербайджана (ФГА) отмечает 20-летие реструктуризации.

Как сообщили Report в федерации, после 7 октября 2002 года - избрания первого вице-президента Мехрибан Алиевой президентом ФГА - была заложена основа успешного развития гимнастики.

Участие представителей национальной школы гимнастики в олимпиадах, завоевание медалей на чемпионатах мира и Европы, организация на высоком уровне самых престижных соревнований по гимнастике континентального и мирового значения являются результатом внимания и заботы руководства федерации.

Сегодня гимнастика пропагандируется и развивается не только в столице, но и в регионах республики. В настоящее время в 26 районах и городах действуют отделения ФГА.