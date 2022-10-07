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Федерация гимнастики Азербайджана отмечает 20-летие реструктуризации

Федерация гимнастики Азербайджана отмечает 20-летие реструктуризации 09:20
Индивидуальные
7 октября 2022 г. 09:42
Федерация гимнастики Азербайджана отмечает 20-летие реструктуризации

Федерация гимнастики Азербайджана (ФГА) отмечает 20-летие реструктуризации.

Как сообщили Report в федерации, после 7 октября 2002 года - избрания первого вице-президента Мехрибан Алиевой президентом ФГА - была заложена основа успешного развития гимнастики.

Участие представителей национальной школы гимнастики в олимпиадах, завоевание медалей на чемпионатах мира и Европы, организация на высоком уровне самых престижных соревнований по гимнастике континентального и мирового значения являются результатом внимания и заботы руководства федерации.

Сегодня гимнастика пропагандируется и развивается не только в столице, но и в регионах республики. В настоящее время в 26 районах и городах действуют отделения ФГА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gimnastika Federasiyası yenidən qurulmasının 20 illiyini qeyd edir

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