Федерация дзюдо: Не имеющие лицензии клубы не смогут участвовать в соревнованиях

Не имеющие лицензии спортивные клубы не смогут принять участие в проводимых Федерацией дзюдо Азербайджана соревнованиях. Новое правило вступит в силу 1 января 2024 года.

Не имеющие лицензии спортивные клубы не смогут принять участие в проводимых Федерацией дзюдо Азербайджана соревнованиях. Новое правило вступит в силу 1 января 2024 года.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Рашад Расуллу.

По его словам, работа по лицензированию клубов продолжается: "21 клуб получил лицензию. Мы хотим, чтобы в 2023 году все клубы прошли процедуру лицензирования. У нас две цели. Во-первых, названия клубов, которые мы лицензируем, будут размещаться на нашем сайте. Таким образом, родителям будет легче делать выбор при подборе клуба для своих детей. С другой стороны, федерация хочет помочь клубам. У нас минимальные требования и они не такие строгие, как в футболе. Мы предоставили клубам время на устранение недостатков".

Расуллу отметил, что федерация не имеет полномочий запрещать деятельность того или иного клуба: "Мы просто не разрешим не имеющим лицензию клубам участвовать в соревнованиях. Они смогут участвовать в межклубных соревнованиях. Но для участия в соревнованиях, организованных Федерацией дзюдо Азербайджана, необходимо иметь лицензию".