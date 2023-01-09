О нас

Федерация дзюдо: Не имеющие лицензии клубы не смогут участвовать в соревнованиях

Федерация дзюдо: Не имеющие лицензии клубы не смогут участвовать в соревнованиях Не имеющие лицензии спортивные клубы не смогут принять участие в проводимых Федерацией дзюдо Азербайджана соревнованиях. Новое правило вступит в силу 1 января 2024 года.
Индивидуальные
9 января 2023 г. 17:24
Федерация дзюдо: Не имеющие лицензии клубы не смогут участвовать в соревнованиях

Не имеющие лицензии спортивные клубы не смогут принять участие в проводимых Федерацией дзюдо Азербайджана соревнованиях. Новое правило вступит в силу 1 января 2024 года.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Рашад Расуллу.

По его словам, работа по лицензированию клубов продолжается: "21 клуб получил лицензию. Мы хотим, чтобы в 2023 году все клубы прошли процедуру лицензирования. У нас две цели. Во-первых, названия клубов, которые мы лицензируем, будут размещаться на нашем сайте. Таким образом, родителям будет легче делать выбор при подборе клуба для своих детей. С другой стороны, федерация хочет помочь клубам. У нас минимальные требования и они не такие строгие, как в футболе. Мы предоставили клубам время на устранение недостатков".

Расуллу отметил, что федерация не имеет полномочий запрещать деятельность того или иного клуба: "Мы просто не разрешим не имеющим лицензию клубам участвовать в соревнованиях. Они смогут участвовать в межклубных соревнованиях. Но для участия в соревнованиях, организованных Федерацией дзюдо Азербайджана, необходимо иметь лицензию".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "Lisenziyası olmayan klub yarışlarda iştirak edə bilməyəcək"

Самое читаемое

В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi