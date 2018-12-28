Федерация дзюдо Азербайджана отчиталась о годовой деятельности - ВИДЕО

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась отчетная конференция, посвященная итогам деятельности Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) в 2018 году.

Как сообщает Report, на мероприятии на Бакинском Олимпийском стадионе президент Федерации Ровнаг Абдуллаев выразил поздравления по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Он отметил, что 2018 год запомнился знаменательными событиями и достижениями для азербайджанского дзюдо.

Генсек Эльмар Бабанлы сообщил о проделанных за год работах. По словам генсека, в 39 международных соревнованиях были завоеваны 177 медалей, из которых 48 золотых, 46 серебряных, 83 бронзовых. Э.Бабанлы напомнил, что в проведенном в Баку чемпионате мира приняли участие 755 спортсменов из 124 стран, и мундиал был организован на высоком уровне. Представитель ФДА подчеркнул, что Вугар Талыбов завоевал золотую медаль на III Летних юношеских олимпийских играх.

Говоря о предстоящих в 2019 году соревнованиях, генсек подчеркнул, что в мае будет организован турнир Большого шлема, посвященный памяти общенационльного лидера Гейдара Алиева.

Затем был заслушан финансовый отчет. Вслед за этим были награждены отличившиеся за год спортсмены и тренеры.

В завершение Р.Абдуллаев сказал, что 2019 год будет сложным для азербайджанского дзюдо: "Участвуя во всех соревнованиях, мы должны завоевать максимум лицензий. Наши тренеры должны работать, чтобы получить лицензии по всем весовым категориям на Летние олимпийские игры 2020 года в Токио. Я уверен, что на родине дзюдо Азербайджан будет представлен на высоком уровне".