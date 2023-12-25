Федерация борьбы Азербайджана запустила новый проект

Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) реализует различные проекты по укреплению и системному развитию этого вида спорта в стране.

Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) реализует различные проекты по укреплению и системному развитию этого вида спорта в стране.

Как сообщили Report в ФБА, один из таких проектов стартовал сегодня.

В этом году состоялась встреча с личными тренерами, чьи воспитанники завоевали медали на чемпионатах Европы и мира U-15 и U-17. Федерация начинает тесное сотрудничество с этими специалистами.

Так, в течение предстоящего года они будут активно участвовать в открытии секций борьбы на местах. Федерация окажет полную поддержку их работе и примет все необходимые меры для привлечения большего числа подростков к этому виду спорта.