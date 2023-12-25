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Федерация борьбы Азербайджана запустила новый проект

Федерация борьбы Азербайджана запустила новый проект Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) реализует различные проекты по укреплению и системному развитию этого вида спорта в стране.
Индивидуальные
25 декабря 2023 г. 19:50
Федерация борьбы Азербайджана запустила новый проект

Федерация борьбы Азербайджана (ФБА) реализует различные проекты по укреплению и системному развитию этого вида спорта в стране.

Как сообщили Report в ФБА, один из таких проектов стартовал сегодня.

В этом году состоялась встреча с личными тренерами, чьи воспитанники завоевали медали на чемпионатах Европы и мира U-15 и U-17. Федерация начинает тесное сотрудничество с этими специалистами.

Так, в течение предстоящего года они будут активно участвовать в открытии секций борьбы на местах. Федерация окажет полную поддержку их работе и примет все необходимые меры для привлечения большего числа подростков к этому виду спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start verib

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