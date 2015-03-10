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    ​Федерация борьбы Ирана извинилась перед Азербайджаном

    Намик Алиев: Мы не должны превращать это в проблему

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Федерация борьбы Ирана принесла свои извинения из-за недоразумения во время прошедшей в Тегеране церемонии награждения победителей Кубка мира по греко-римской борьбе. Так, звезда на флаге Азербайджана была не восьми-, а пятиконечной.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил I вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев.

    По его словам, в связи с этим иранская сторона направила письмо: "Президент федерации направил письмо, в котором поздравил нас с победой и принес извинения из-за возникшего недоразумения. Мы не должны превращать это в проблему".

    Отметим, что кубок мира по греко-римской борьбе завоевала сборная Азербайджана. На флаге, поднятом при исполнении гимна Азербайджана, была изображена не восьми-, а пятиконечная звезда.

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