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    ФДА проводит региональные соревнования для выявления перспективных подростков-дзюдоистов - ВИДЕО

    Победившие в регионах самые перспективные дзюдоисты-подростки будут бороться в национальном первенстве.

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Одна из приоритетных задач Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) - это развитие и популяризация этого вида спорта в регионах.

    Как передает Report со ссылкой на ФДА, в нескольких регионах при поддержке Федерации были созданы залы для дзюдо, размещены отвечающие всем стандартам татами, розданы кимоно подросткам, местные тренеры и специалисты обеспечены работой.

    Также как и каждый год для выявления перспективных подростков в регионах были организованы соревнования.

    Главная цель, проводимых ФДА мероприятий, - это развитие дзюдо в регионах, выращивание нового блестящего поколения дзюдоистов страны.

    Соревнования были проведены профессиональной командой, состоящей из командированных в регионы официальных лиц Федерации и спортивных специалистов.

    Победители получили дипломы, медали и подарки от ФДА. Победившие в регионах самые перспективные дзюдоисты-подростки будут бороться в национальном первенстве. 

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