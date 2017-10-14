ФДА проводит региональные соревнования для выявления перспективных подростков-дзюдоистов - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Одна из приоритетных задач Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) - это развитие и популяризация этого вида спорта в регионах.

Как передает Report со ссылкой на ФДА, в нескольких регионах при поддержке Федерации были созданы залы для дзюдо, размещены отвечающие всем стандартам татами, розданы кимоно подросткам, местные тренеры и специалисты обеспечены работой.

Также как и каждый год для выявления перспективных подростков в регионах были организованы соревнования.

Главная цель, проводимых ФДА мероприятий, - это развитие дзюдо в регионах, выращивание нового блестящего поколения дзюдоистов страны.

Соревнования были проведены профессиональной командой, состоящей из командированных в регионы официальных лиц Федерации и спортивных специалистов.

Победители получили дипломы, медали и подарки от ФДА. Победившие в регионах самые перспективные дзюдоисты-подростки будут бороться в национальном первенстве.