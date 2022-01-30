Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"

Интервью Report c Фаридом Новрузи – успешным бизнесменом, вернувшимся из кругосветного путешествия

Интервью Report c Фаридом Новрузи – успешным бизнесменом, вернувшимся из кругосветного путешествия:

- Готовясь к этому интервью, мы ознакомились с Вашим статусом в Instagram, повествующем о рыбаке и выпускнике Гарварда. Я так понимаю, вы хотели сказать: "Лучше хорошее начало, чем счастливый конец"... Бизнес в то же время стратегия. С этой точки зрения, насколько целесообразно бизнесмену думать не о грядущем, а жить настоящим?

- Здесь много нюансов. И один из них в том, что люди проводят большую часть своей жизни, зарабатывая деньги. А под конец жизни спускают все заработанное на лекарства. Во избежания этого человек должен правильно распоряжаться своим времением и эффективностью деятельности. Деловая жизнь не приемлет лимитов. В моем представлении деловая жизнь - это безбрежный океан, попав в который нужно усердно грести руками. Если у гор есть самая высокая точка - свой Эверест, то в безбрежной морской стихии можно плыть сколько угодно, все равно не переплывешь. Поэтому нужно быть в постоянном движении. Но дело в том, что бизнесмены, доплыв до какого-либо островка, бросают якорь. А кто-то плывет оттуда к еще большим островам. Если ты хороший пловец, то будешь плыть дальше. В противном случае возникнут проблемы со здоровьем. Я уже 22 года плыву без остановки (смеется - ред.). Порой здоровье дает сбои. В частности, период пандемии стал причиной стресса среди бизнесменов во всем мире.

- Что побудило Вас пуститься в странствия?

- Почему я начал путешествовать? Мы все время в движении, стремимся к устойчивому развитию. Но я начал использовать это правильно. Человек должен расширять горизонты, свой кругозор. Самый лучший отдых для человека - это путешествия. Полученные впечатления, воспоминания и живописные пейзажи приносят душе покой. В эти мгновения мозг отключается от ритма повседневной деловой жизни и отдыхает. Я ощущаю это на себе. После каждой поездки я возвращаюсь с новыми, свежими мыслями и идеями.

- В 2021 году Вы побывали в 30 странах, а в целом, в 90. Не было ли Вам трудно путешествовать, учитывая пандемию и закрытые границы?

- Конечно, такие путешествия не обходятся без трудностей. Но если есть сертификат о вакцинации от COVID-19 и изучены требования стран, в которые планируется путешествие, проблем не возникает. Правда, в моменты ожидания на границе испытываешь стресс, что вдруг какой-то документ не примут. Но отрадно, что такого не произошло. Я пересек 23 сухопутные границы.

- Основная трудность связана с визой...

- C азербайджанским паспортом можно безвизово путешествовать по 63 странам, особенно странам Южной Америки. Виза в Колумбию вообще не требуется. В Панаму можно проехать, если ранее в паспорте была проставлена шенгенская виза. Боливия и Эквадор принимают наш паспорт. Поэтому никаких проблем не возникло. Шенген достаточен для всех европейских стран. У меня есть шенгенская и американская визы. Я смог въехать в 23 страны по азербайджанскому паспорту, имея эти визы.

- Вы путешествовали только по приморским странам?

- Нет. Но так получилось, что многие из них располагались на морском и океанском побережьях. Но я был и в европейских странах, таких как Словения и Северная Македония. Я хотел обойти весь мир и преодолеть расстояние до экватора. Это составляет 40 000 км. Я ​дважды пересек линию экватора. Я совершил свое путешествие в два этапа за 158 дней.

- Сколько километров пути Вы преодолели?

- 60 000 километров, 40 000 из которых по океанам и морям.

- По морям и океанам добраться значительно быстрее...

- Да, так и есть. Но иначе никак, если собираешься обогнуть мир. Если не самолетом, то надо перемещаться по суше и воде.

- Каким путем, например, Вы отправились в Южную Америку?

- Из Португалии на паруснике я добрался до Карибских островов, а затем до Колумбии. Оттуда я пересек Панаму и пришвартовался в Коста-Рике. Я завершил свое путешествие в Северной Америке и вернулся домой на самолете.

- Вы информируете о стране и городах, в которым бываете. Это видно по Вашему аккаунту в Instagram. Как Вы считаете, кто больше знает: тот, кто много читает или много путешествует?

- На мой взгляд, полезно и то, и другое. Конечно, гораздо лучше заранее быть осведомленным о стране, которую собираешься посетить. Я пытаюсь узнать о стране от местных жителей. Они предоставляют подробные сведения, могут показать достопримечательности. Я не хочу делиться информацией, которая уже есть в Википедии. Я хочу донести до своих подписчиков и друзей уникальные сведения, которые они больше нигде не найдут.

- Должно быть Вам доводилось встречаться с обычными людьми...

- Да, это преимущественно горные гиды. Посещая страну, я задаюсь целью не только увидеть ее достопримечательности, но и покорить вершину. Поэтому мне нужны горные гиды. Бывает, они показывают мне город, горные вершины и рассказывают об исторических местах.

- Знакомство с людьми в другой стране способствует в том числе налаживанию бизнес-связей...

- Нет. Путешествуя, я не думаю о работе. Я путешествую, чтобы почерпнуть интересную информацию.

- То есть во время поездки нет необходимости сообщать представителю этой страны об Азербайджане?

- Нет, это другой вопрос, это наш долг. Я рассказываю, делюсь, передаю людям правду, информацию об Азербайджане. Люди, которых я встречал до сих пор, с большой охотой слушают. Они слушают вас, узнают больше о нашей стране. Например, некоторые люди, с которыми я познакомился за рубежом, были настолько увлечены моей презентацией, что приехали посмотреть Азербайджан. И я стараюсь принять их самым наилучшим образом.

- Чем известна наша страна среди представителей государств, в которых Вам довелось побывать?

- Неподалеку от Панамы есть архипелаг. Там живут индейцы племени куна. Я познакомился с одним из них, рассказал ему об Азербайджане. К моему удивлению он был осведомлен о нашей стране, сказал, что у нас много нефти. "Откуда ты это знаешь?" - поинтересовался я. И он ответил, что читал об Азербайджане. Это отрадно. Многие знают, где находится наша страна. Большинство знают нашу страну по нефтегазовым залежам. А для европейцев мы запомнились по конкурсу "Евровидение". Многие интересуются карабахским вопросом.

- Часть вашего путешествия пришлась на 44-дневную войну...

- Да. Всюду, где мне доводилось бывать, я рассказывал о том, что Карабах является исконной территорией Азербайджана, и что армяне пришлые на этой земле. Я подготовил презентацию на эту тему. Я рассказывал об этом немцам, англичанам, французам и американцам, говорил об истории Азербайджана. Думаю, что каждый азербайджанец, где бы он ни находился, должен хорошо представлять свою страну, правильно ее представлять. Для этого нужно много читать.

- Вы обогнули 6 континентов за 158 дней. Не столкнулись ли Вы с грабителями при пересечении границ по морю?

- К счастью, нет. Некоторое беспокойство возникло во время путешествия в Колумбию. Когда наш корабль вошел в Красное море из Аденского залива, путь пролегал в непосредственной близости от Сомали и Эритреи, где было много пиратов. За последние 5-6 лет там совершались нападения на крупные суда. Морские разбойники захватывали суда, брали в заложники путешественников и требовали денег. Когда мы пересекали опасную зону, капитан судна сообщил нам, что три дня мы будем плыть в кромешной тьме. Как только садилось солнце, мы не включали свет на палубе. Мы плотно зашторивали каюты, чтобы не было видно снаружи. Нам посоветовали не выходить из кают по вечерам : мало ли что могло случиться. Наш корабль как раз соответствовал представлениям пиратов (смеется). Мы без проблем вошли в Суэцкий канал, а затем пересекли Средиземное море.

- Вам не довелось столкнуться с угрозой шторма во время путешествия по морю?

- Было дело. Но современная навигация и прогнозы погоды предоставляют столь точную информацию, что капитан судна, осведомленный обо всем заранее, может обойти участок, где произойдет шторм. Когда я пересекал Атлантический океан на паруснике, разбушевался ураган Ванда. К счастью, опасность миновала нас. Только подумайте, что бы случилось, окажись мы в эпицентре урагана?! Но мы ощутили его влияние. Стоять на ногах, управляя парусником, было довольно нелегко.

- Наверное, во время таких путешествий члены вашей семьи тоже волнуются...

- (Смеется). Конечно. Они мысленно преодолевают путь вместе со мной. Мама и супруга очень переживают за меня. Я стараюсь быть постоянно на связи.

- Как работают средства связи посреди моря?

- На паруснике мы пользовались спутниковым интернетом. Хотя это дорогая услуга, так нам удавалось поддерживать связь с семьей. Кроме того, у меня был канал GPS, который передавал информацию обо мне членам моей семьи. То есть в случае опасности можно передать информацию как семье, так и соответствующим службам, чтобы они могли прийти на выручку.

- Вероятно, вашей самой используемой валютой был доллар США...

- Да, мы использовали больше долларов. Потому что эта денежная единица принята повсеместно. На втором месте стоит евро. Я всегда стараюсь иметь при себе паспорт, сим-карту и банковскую карту.

- Эти карты действуют во всех странах?

- Даже на самых далеких островах. Сим-карта нужна для связи с семьей и близкими, а паспорт-для продолжения путешествия. Это три незаменимые вещи для путешественника.

- В Доминиканской республике проводится конкурс "Survivor". Вам довелось побывать там?

- Я участвовал в конкурсе “Последний герой”, организованном Россией на прекрасном панамском острове. Я побывал на этом острове, но не был в Доминикане.

- Вы публикуете видео о своих путешествиях на своей странице в Instagram. А есть идеи насчет книги?

- Да. Я путешествую с 2010 года. До того были поездки по работе. Разменивать жизнь на одно и то же не имело бы никакого смысла. О чем бы я рассказал своим внукам? Поэтому в 2010 году я решил пушествовать, взбираясь на горные вершины, занимаясь треккингом (длительные пешие походы) и открывая для себя новые страны. Я стал путешествовать и делиться увиденным. Я делюсь информацией и на родном языке, чтобы охватить более широкую аудиторию. У нас нет интересных передач этого профиля или занимательных программ о путешествиях. Поэтому я решил информировать людей посредством социальных сетей, рассказывать им о разных странах. Вскоре начнет функционировать мой сайт. Я пишу книгу, которая тоже скоро увидит свет.

- На каких языках Вы планируете издать ее?

- Книга будет на азербайджанском, английском и русском языках.

- А как озаглавите?

- ”Путешествие по миру во время пандемии".

- Что в Вашем представлении культура отдыха? Для кого-то отдых - это сытная, вкусная еда, а кто-то предпочитает иное. Интересно услышать Ваше мнение...

- Ну, каждому, как говорится, свое (смеется). В моем представлении отдыхать - это открывать для себя мир. Путешествуя, вы забываете обо всем. Каждый день проходит в новом пространстве. Я нахожу отдых в этом. Но люди разные.

- То есть вы советуете людям открывать для себя мир?

- Да, это важно для расширения кругозора и с точки зрения представления своей страны.

- Очевидно, что Вы пускаетесь в путешествия не в одиночку...

- Разумеется. Так, например, на нашем корабле было 135 человек из разных стран.

- Видно, только в Азербайджане не очень увлечены этим...

- Да. Но имейте в виду, что в следующий раз, когда кто-то из наших соотечественников отправиться в путешествие, о нашей стране иностранцам уже многое будет известно. Так что, пора выбирать новые направления, а не довольствоваться традиционными.

- Вы любите покорять вершины...

- Да, я побывал на 25.

- В одном из своих интервью вы заявили, что хотите взобраться на Эверест...

- Да, меня одолевает такое желание. Но нужна подготовка. Мне далась вершина в 6 000 метров, следующая цель - 7 000 метров.

- В Азербайджане вы покорили все горные вершины?

- Можно сказать, большинство. Я поднимался на Базардюзю, Туфандаг, Шахдаг, вершину Гейдара, гору Хыналыг, Бабадаг. В мире много разных вершин. Я побывал на Агрыдаге, покорил Савалан, Эльбрус и Казбек. Я поднялся на вершину Потоси (6000 метров) в Боливии. Это своего рода подготовка. Я готовлюсь к восхождению на 8 848 метров.

- Вы прибегнете к услугам альпинистов?

- Конечно. Есть компании, которые имеют многолетний опыт в этой области, давно занимаются этим. Я думаю воспользоваться их опытом и подняться на вершину Эверест.

- После стольких стран и вершин вы были и в Шуше...

- Да, нам повезло, мы были в родной, прекрасной Шуше.

- Какое место отводится Шуше в Ваших путешествиях. Как бы Вы расценили это?

- Это самое прекрасное место, райский уголок. Я был в Шуше в августе. Я даже сказал близкому другу, что в Шуше распробовал воздух на вкус. Я побывал во многих уголках Азербайджана, но в Шуше особая аура, здесь дышится иначе...