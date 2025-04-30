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Фарид Мансуров: Проведение "Кубка президента-2025" в Суговушане повысит интерес к гребле

Фарид Мансуров: Проведение "Кубка президента-2025" в Суговушане повысит интерес к гребле 13:06
Индивидуальные
30 апреля 2025 г. 13:25
Фарид Мансуров: Проведение Кубка президента-2025 в Суговушане повысит интерес к гребле

Проведение международной регаты "Кубок президента-2025" в Суговушане является важным событием для азербайджанского спорта и способно повысить интерес к гребле.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Фарид Мансуров, подчеркнув, что соревнования приурочены к 102-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

"Сегодняшним днем можно смело гордиться. Суговушан долгие годы находился под оккупацией. В результате дальновидной политики президента Ильхама Алиева наши земли были освобождены от оккупации. Теперь мы проводим спортивные соревнования на наших исторических землях. Примером этого является международная регата по гребле на каноэ и академической гребле. Проведение этого соревнования является как вкладом в азербайджанский спорт, так и положительно влияет на популяризацию гребли на каноэ и академической гребли", — отметил он.

Отметим, что в регате принимают участие спортсмены из 20 стран, включая Германию, Турцию, Польшу, Испанию и ЮАР.

Регата продолжится 1–2 мая в олимпийском центре "Кюр" в Мингячевире, где участники будут соревноваться в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Mansurov: "Prezident Kuboku-2025" turnirinin Suqovuşanda keçirilməsi Azərbaycan idmanına böyük töhfədir"

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