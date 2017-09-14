Фарид Мансуров: Настало время дзюдоистам завоевать золотые медали

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта прошла встреча с медалистами чемпионатов мира по дзюдо, борьбе и боксу.

Как сообщает Report, во встрече участвовали заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров, генсек Национального олимпийского комитета Агаджан Абыев, представители федераций, тренеры, спортсмены.

Поздравив спортсменов, Ф.Мансуров отметил, что успехи спортсменов-ветеранов в качестве тренеров отрадное явление. "Наши борцы завоевали в Париже две золотые и одну бронзовую медали. Не завоевавшим призы я советую не падать духом. Гаджи Алиева особо поздравляю с тем, что он стал трехкратным чемпионом мира. На чемпионате мира по боксу в Гамбурге Магомедрасул Меджидов тоже стал трехкратным чемпионом. Настало время дзюдоистам завоевать золотые медали. В этот раз они завоевали серебро и бронзу. Дзюдоисты-ветераны Мовлуд Миралиев, Мехман Азизов добиваются успехов как тренеры".

В то же время вице-президент Федерации бокса Азербайджана А.Абыев отметил, что азербайджанские спортсмены регулярно показывают высокие результаты на международных соревнованиях: "Несколько лет назад Кямрана Шахсуварлы знали только в Баку. Сейчас его знает весь мир. Я поздравляю всех спортсменов, желаю успехов".

Тренер сборной по дзюдо Мехман Азизов отметил, что хотя на мундиале в Будапеште не было завоевано золото, выступление азербайджанских спортсменов было успешным: "В следующем году чемпионат мира состоится в Азербайджане. На этом соревновании мы постараемся завоевать минимум две золотые медали".