Фарид Гаибов: Я совершал ошибки в жизни, но никогда их не боялся

“Я совершал ошибки в жизни, но никогда их не боялся”.

“Я совершал ошибки в жизни, но никогда их не боялся”.

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил в передаче ”Экзамен“, которая транслировалась на Təhsil TV.

Гость первого выпуска ”Экзамена" ответил на вопросы школьников.

Он посоветовал школьникам не бояться совершать ошибки: “Это не означает, что надо делать все как попало. К каждой работе нужно готовиться. Но если мы будем бояться ошибок, это помешает успеху. Даже если ты ошибешься, жизнь продолжается”.

Ф.Гаибов сказал, что одним из главных преимуществ занятий спортом является возможность путешествовать по многим странам: “Я уже побывал в 62 странах. Когда вы занимаетесь спортом, вы часто бываете на соревнованиях, мероприятиях и чему-то учитесь. Это хороший жизненный опыт. Все страны интересны".

Министр молодежи и спорта сравнил футбол с человеческой жизнью: “Многие виды спорта можно сравнить с человеческой жизнью. Первым на ум приходит футбол. Я фанат футбола. У нас есть результаты на клубном уровне. Но, к сожалению, в нашей стране ситуация не радует. Причин тому тоже много. Национальная ассоциация, клубы должны работать над их устранением”.

В ходе передачи Фарид Гаибов, ответивший в общей сложности на 30 вопросов, в итоге наградил автора лучшего вопроса.