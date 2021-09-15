Фарид Гайыбов встретился с представителями молодежных организаций

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов встретился с представителями молодежных организаций, действующих в стране

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов встретился с представителями молодежных организаций, действующих в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

В ходе встречи представители молодежи проинформировали министра о деятельности организаций, реализуемых проектах, преградах и будущих планах.

Участники встречи обсудили законодательство по регулированию деятельности организаций, их роль в международном сотрудничестве и развитии молодежи, деятельность в социальных медиа, развитие цифровых навыков у молодежи, волонтерство, сотрудничество с бизнес-структурами и другие вопросы.

Руководители молодежных организаций поблагодарили министра за интересную и искреннюю беседу.

Затем Ф.Гайыбов подчеркнул, что подобные встречи будут постоянными и сотрудничество между министерством и молодежными организациями расширится.

На встрече также присутствовали заместители министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, Фархад Гаджиев, заведующий отделом по работе с молодежью Индира Гаджиева, заведующий сектором по работе с молодежными организациями Фуад Бабаев.