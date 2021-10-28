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Фарид Гайыбов: Мы выясняем причины плохих результатов на Олимпиаде в Токио

Фарид Гайыбов: Мы выясняем причины плохих результатов на Олимпиаде в Токио Мы выясняем, почему азербайджанские спортсмены завоевали мало медалей на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, в чем причина этого?
Индивидуальные
28 октября 2021 г. 11:42
Фарид Гайыбов: Мы выясняем причины плохих результатов на Олимпиаде в Токио

Мы выясняем, почему азербайджанские спортсмены завоевали мало медалей на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, в чем причина этого?

Об этом Report сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

По словам министра, у каждого вида спорта есть свои особенности, но перед соревнованиями спортсменам и федерациям необходимо разъяснять, что от них требуется, говорить, какие задачи перед ними ставятся.

Ф.Гайыбов отметил, что на Олимпиаде Токио-2020 был показан еще более худший результат, чем на Рио-2016: "Трудно сейчас что-то сказать, но были и явные причины. По любому, над некоторыми вопросами надо работать. Не хочу никого критиковать сейчас, нам нужно смотреть в будущее".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Olimpiadada medal sayının az olmasının səbəbləri araşdırılır"

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