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Фарид Гайыбов: Мы готовы помочь АФФА в увеличении числа клубов в Премьер-лиге

Фарид Гайыбов: Мы готовы помочь АФФА в увеличении числа клубов в Премьер-лиге Увеличение числа футбольных клубов в Премьер-лиге Азербайджана поможет развитию этого вида спорта в стране.
Индивидуальные
5 октября 2021 г. 22:06
Фарид Гайыбов: Мы готовы помочь АФФА в увеличении числа клубов в Премьер-лиге

Увеличение числа футбольных клубов в Премьер-лиге Азербайджана поможет развитию этого вида спорта в стране.

Как передает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов в передаче "Один на один" на канале CBC Sport.

Министр отметил, что в последние годы местные клубы, в особенности "Карабах" и "Нефтчи", очень радуют фанатов результатами на еврокубках.

"Однако мы хотим, чтобы национальные команды выходили в финальные этапы. Этого хочет и АФФА. Работы уже ведутся, но есть определенные сложности. Основной вопрос связан с малым количеством команд в Премьер-лиге. Их число должно возрасти", - сказал он.

По словам Гайыбова, необходимо подумать над тем, как будет выстроена система. Министр добавил, что возглавляемое им ведомство готово помочь АФФА в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Nazirlik klub sayının artırılmasında AFFA-ya kömək etməyə hazırdır"

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