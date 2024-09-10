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Фарид Гаибов выступил на восьмом заседании министров молодежи и спорта ОТГ

Фарид Гаибов выступил на восьмом заседании министров молодежи и спорта ОТГ Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил на восьмом заседании министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Казахстана Астане.
Индивидуальные
10 сентября 2024 г. 12:33
Фарид Гаибов выступил на восьмом заседании министров молодежи и спорта ОТГ

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выступил на восьмом заседании министров молодежи и спорта Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Казахстана Астане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Ф.Гаибов рассказал о вкладе сотрудничества с тюркскими государствами в сферу молодежи и спорта. Он отметил, что Азербайджан успешно реализовал ряд совместных проектов в рамках ОТГ и выразил уверенность, что такие мероприятия приведут к совместному успеху в будущем.

Министр пригласил коллег на церемонию закрытия "Молодежной столицы Организации тюркских государств" на 2024 год в Лянкяране, а также на "Первый форум спортивных волонтеров Организации тюркских государств", который планируется провести в Азербайджане в следующем году.

Участники заседания обсудили вопросы сотрудничества между тюркскими государствами в сферах молодежи и спорта, реализацию совместных проектов и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov TDT gənclər və idman nazirlərinin səkkizinci iclasında çıxış edib

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